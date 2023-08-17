На Київщині затримано наркоторговців, у яких вилучено рекордні за останні роки понад 20 тонн "товару", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки нейтралізувала на Київщині злочинне угруповання, яке збувало оптові партії важких наркотиків і психотропів за кордон.

Про це повідомила Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.



Зазначається, що у зловмисників вилучено понад 20 тонн прекурсорів для виготовлення "товару" і майже 150 кг психотропної речовини – мефедрон на загальну суму понад 30 млн грн.



Під час багатоетапної спецоперації у березні цього року Служба безпеки затримала організатора злочинної групи, який намагався переправити за кордон 15 кг психотропів. Затриманим виявився експосадовець підрозділу Національної поліції по боротьбі з наркозлочинністю. До незаконної діяльності він залучив свого колишнього колегу, який допомагав йому підшукувати контрабандистів для прихованого перевезення заборонених речовин через так звану "зеленку".

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На завершальному етапі спецоперації співробітники СБУ затримали на Київщині третього учасника угруповання, який забезпечував "комунікацію" наркоділків зі спільниками.



За даними слідства, фігуранти отримували "товар" для продажу з двох нарколабораторій у Київській та Житомирській областях, які виготовляли промислові обсяги мефедрону.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів).



Наразі вони під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до викритого наркобізнесу. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

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