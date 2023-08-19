Окупанти тричі вдарили з важкої артилерії по Нікопольщині, поранено жінку. ФОТОрепортаж

Сьогодні вдень росіяни тричі вдарили по Нікополю та Марганецькій громаді на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Вдень гучно було у Нікополі та Марганецькій громаді. Російська армія тричі била з важкої артилерії. Постраждала 82-річна жінка. Її стан задовільний. Пошкоджені 3 приватні будинки, 2 господарські споруди та газогін", - йдеться в повідомленні.



Щодо решти громад зазначається, що субота минула спокійно - без обстрілів.

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