Окупанти тричі вдарили з важкої артилерії по Нікопольщині, поранено жінку. ФОТОрепортаж
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Сьогодні вдень росіяни тричі вдарили по Нікополю та Марганецькій громаді на Дніпропетровщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Вдень гучно було у Нікополі та Марганецькій громаді. Російська армія тричі била з важкої артилерії. Постраждала 82-річна жінка. Її стан задовільний. Пошкоджені 3 приватні будинки, 2 господарські споруди та газогін", - йдеться в повідомленні.
Щодо решти громад зазначається, що субота минула спокійно - без обстрілів.