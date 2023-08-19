Вдячні Швеції за всебічну підтримку нашої держави, - Зеленський на аудієнції у короля Швеції Карла XVI. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Вдячні Швеції за всебічну підтримку нашої держави в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність. Високо цінуємо потужну допомогу Швеції за всіма можливими напрямами. Це значний внесок у боротьбу українців за свободу та європейське майбутнє".
Водночас перша леді України також подякувала Швеції "за послідовну принципову підтримку України та українців".
Вона зазначила, що вже 85 наших громадян пролікувалися або лікуються в цій країні, а 50 тисяч знайшли притулок від війни та соціальну підтримку.
"Особливо зворушливий жест Їхніх Величностей – вони з особистих коштів профінансували відновлення пошкодженої інфраструктури села Зміївка на Херсонщині, звільненого з-під російської окупації. Колись це було давнє шведське поселення Гаммальсвенскбю. Історія й сучасність, минуле та майбутнє зійшлися в наших спільних кольорах і принципах. Дякую, Швеціє!", - написала Зеленська.