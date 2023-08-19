Внаслідок російського удару по Чернігову загинули двоє викладачів та студент "Чернігівської політехніки". ФОТО

Російський теракт по місту Чернігову вбив двох викладачів та студента "Чернігівської політехніки".

Про це повідомила у фейсбуці Анна Романова, передає Цензор.НЕТ.

"Загинув студент Навчально-наукового інституту механічної інженерії, технологій та транспорту НУ "Чернігівська політехніка", група МАТ-221 ЮЩЕНКО Назар Ігорович. Мав успіхи у навчанні, в сімʼї був єдиною дитиною…

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P.S. Я пам’ятаю Максима - завжди усміхнений, активний радий допомогти…

Загинула старший викладач кафедри іноземної філології НУ "Чернігівська політехніка" КОРМІЛЬЦИНА Світлана Юріївна, під час прогулянки в парку із дочкою.





Загинула співробітниця директорату Навчально-наукового інституту архітектури, дизайну та геодезії (колишній ІБФ) НУ "Чернігівська політехніка" ТОРІЯ Наталія Володимирівна, повертаючись з церкви.

Царство Небесне. Вічна пам’ять. Глибокі співчуття всім рідним та близьким", - розповіла вона.

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Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару. За останніми даними, росіяни вбили 7 чернігівців. 140 звернулись за допомогу, госпіталізовано 41 особу.