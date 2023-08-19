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Внаслідок російського удару по Чернігову загинули двоє викладачів та студент "Чернігівської політехніки". ФОТО

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Російський теракт по місту Чернігову вбив двох викладачів та студента "Чернігівської політехніки".

Про це повідомила у фейсбуці Анна Романова, передає Цензор.НЕТ.

"Загинув студент Навчально-наукового інституту механічної інженерії, технологій та транспорту НУ "Чернігівська політехніка", група МАТ-221 ЮЩЕНКО Назар Ігорович. Мав успіхи у навчанні, в сімʼї був єдиною дитиною…

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Внаслідок російського удару по Чернігову загинули двоє викладачів та студент Чернігівської політехніки 01

P.S. Я пам’ятаю Максима - завжди усміхнений, активний радий допомогти…

Загинула старший викладач кафедри іноземної філології НУ "Чернігівська політехніка" КОРМІЛЬЦИНА Світлана Юріївна, під час прогулянки в парку із дочкою.

Внаслідок російського удару по Чернігову загинули двоє викладачів та студент Чернігівської політехніки 02
Внаслідок російського удару по Чернігову загинули двоє викладачів та студент Чернігівської політехніки 03

Загинула співробітниця директорату Навчально-наукового інституту архітектури, дизайну та геодезії (колишній ІБФ) НУ "Чернігівська політехніка" ТОРІЯ Наталія Володимирівна, повертаючись з церкви.

Царство Небесне. Вічна пам’ять. Глибокі співчуття всім рідним та близьким", - розповіла вона.

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Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару. За останніми даними, росіяни вбили 7 чернігівців. 140 звернулись за допомогу, госпіталізовано 41 особу.

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