Новини Фото

Ворог ударив безпілотником по Слов’янській громаді, Костянтинівку обстріляно зі "Смерчів". ФОТОрепортаж

2 3511
Зранку росіяни вдарили безпілотником по Слов’янській громаді на Донеччині, без постраждалих.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Волноваському напрямку Вугледар зазнав 17 обстрілів і 1 удар дроном-камікадзе. У Новоукраїнці пошкоджено будинок і господарчу споруду. У Великій Новосілці 2 вулиці обстріляні з "Ураганів" - без жертв.

На Донецькому напрямку у Курахівській громаді обстріляні Курахове, Курахівка і Трудове - обсяги шкоди встановлюються.

"На Горлівському напрямку 1 людина поранена у Торецьку. У місті пошкоджені 12 будинків, ще 2 - у Щербинівці. Костянтинівку ворог обстріляв зі "Смерчів" - пошкоджено 4 будинки і 2 гаражі. У Часовоярській громаді 1 будинок знищено, ще 3 пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Доба на Донеччині: ракетний удар по Краматорську, 21 обстріл Вугледару. ФОТО

Ворог ударив безпілотником по Слов’янській громаді, Костянтинівку обстріляно зі Смерчів 01
Ворог ударив безпілотником по Слов’янській громаді, Костянтинівку обстріляно зі Смерчів 02
Ворог ударив безпілотником по Слов’янській громаді, Костянтинівку обстріляно зі Смерчів 03
Ворог ударив безпілотником по Слов’янській громаді, Костянтинівку обстріляно зі Смерчів 04
Ворог ударив безпілотником по Слов’янській громаді, Костянтинівку обстріляно зі Смерчів 05

На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки у Сіверську і 1 будинок у Званівці. Лиманська громада зазнала 8 обстрілів.

Кириленко також інформує, що за добу росіяни поранили 1 жителя Донеччини.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини