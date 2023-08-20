Ворог ударив безпілотником по Слов’янській громаді, Костянтинівку обстріляно зі "Смерчів". ФОТОрепортаж
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на Волноваському напрямку Вугледар зазнав 17 обстрілів і 1 удар дроном-камікадзе. У Новоукраїнці пошкоджено будинок і господарчу споруду. У Великій Новосілці 2 вулиці обстріляні з "Ураганів" - без жертв.
На Донецькому напрямку у Курахівській громаді обстріляні Курахове, Курахівка і Трудове - обсяги шкоди встановлюються.
"На Горлівському напрямку 1 людина поранена у Торецьку. У місті пошкоджені 12 будинків, ще 2 - у Щербинівці. Костянтинівку ворог обстріляв зі "Смерчів" - пошкоджено 4 будинки і 2 гаражі. У Часовоярській громаді 1 будинок знищено, ще 3 пошкоджено", - йдеться у повідомленні.
На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки у Сіверську і 1 будинок у Званівці. Лиманська громада зазнала 8 обстрілів.
Кириленко також інформує, що за добу росіяни поранили 1 жителя Донеччини.