Ворог ударив безпілотником по Слов’янській громаді, Костянтинівку обстріляно зі "Смерчів". ФОТОрепортаж

Зранку росіяни вдарили безпілотником по Слов’янській громаді на Донеччині, без постраждалих.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Волноваському напрямку Вугледар зазнав 17 обстрілів і 1 удар дроном-камікадзе. У Новоукраїнці пошкоджено будинок і господарчу споруду. У Великій Новосілці 2 вулиці обстріляні з "Ураганів" - без жертв.

На Донецькому напрямку у Курахівській громаді обстріляні Курахове, Курахівка і Трудове - обсяги шкоди встановлюються.

"На Горлівському напрямку 1 людина поранена у Торецьку. У місті пошкоджені 12 будинків, ще 2 - у Щербинівці. Костянтинівку ворог обстріляв зі "Смерчів" - пошкоджено 4 будинки і 2 гаражі. У Часовоярській громаді 1 будинок знищено, ще 3 пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

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На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки у Сіверську і 1 будинок у Званівці. Лиманська громада зазнала 8 обстрілів.

Кириленко також інформує, що за добу росіяни поранили 1 жителя Донеччини.