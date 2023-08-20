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Наслідки ворожого обстрілу Куп’янська. ФОТОрепортаж

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Сьогодні близько 7:00 росіяни обстріляли місто Куп’янськ Харківської області. Поранено чоловіка, медики борються за його життя. Нацполіція показала наслідки обстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Також повідомляється, що протягом минулої доби під обстрілами ворога перебували населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківщини.

Наслідки ворожого обстрілу Куп’янська 01
Наслідки ворожого обстрілу Куп’янська 02
Наслідки ворожого обстрілу Куп’янська 03

У місті Куп’янськ пошкоджений приватний будинок. Сталася пожежа на території м'ясокомбінату.

Через обстріл сталася пожежа на території лісництва у селі Кругляківка Куп'янського району.

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У смт Козача Лопань Харківського району пошкоджені приватні будинки.

У селі Олександрівка Богодухівського району пошкоджені складські приміщення та господарські споруди цивільних підприємств.

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