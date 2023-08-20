Наслідки ворожого обстрілу Куп’янська. ФОТОрепортаж

Сьогодні близько 7:00 росіяни обстріляли місто Куп’янськ Харківської області. Поранено чоловіка, медики борються за його життя. Нацполіція показала наслідки обстрілів.