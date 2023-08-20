Ворог ударив по Вовчанську, загинув чоловік. ФОТО

Ворог обстріляв територію лікувального закладу та приватного сектору у Вовчанську на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Вовчанськ. Ворог обстріляв територію лікувального закладу та приватного сектору міста. Унаслідок ударів загорівся дах та конструкції недіючої будівлі лікарні, суха трава поблизу приватного житлового будинку на загальній площі близько 1000 кв.м", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що о 13:50 пожежу було ліквідовано.

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