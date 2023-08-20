Ворог продовжує гатити по Куп’янську, поранено 10 людей. ФОТО
1 1540
Ворог весь день завдає артилерійських ударів по Куп’янську Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За попередніми даними, внаслідок влучання у житловій частині міста поранені 10 осіб. Медики надають всю необхідну допомогу.
Під час надання допомоги постраждав 35-річний фельдшер екстреної медичної допомоги.
Пошкоджені нежитлові будівлі, автомобілі.
Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російської агресії.
Синєгубов також підтверджує обстріл Вовчанська.