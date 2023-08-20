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Ворог продовжує гатити по Куп’янську, поранено 10 людей. ФОТО

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Ворог весь день завдає артилерійських ударів по Куп’янську Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, внаслідок влучання у житловій частині міста поранені 10 осіб. Медики надають всю необхідну допомогу.

Під час надання допомоги постраждав 35-річний фельдшер екстреної медичної допомоги.

Пошкоджені нежитлові будівлі, автомобілі.

Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російської агресії.

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Синєгубов також підтверджує обстріл Вовчанська. 

Ворог продовжує гатити по Куп’янську, поранено 10 людей 01
Ворог продовжує гатити по Куп’янську, поранено 10 людей 02

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