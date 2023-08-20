Наслідки ворожого удару по середмістю Куп’янська: загорілося 5 легкових автомобілів. ФОТОрепортаж

Ворог завдав ударів по середмістю Куп’янська Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Як зазначається, окупанти обстріляли площу біля будівлі поштового відділення.

Загорілося 5 легкових автомобілів. О 14:25 пожежу було ліквідовано. Є поранені, їхня кількість уточнюється.

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Раніше глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що ворог весь день завдає артилерійських ударів по Куп’янську Харківської області. Також повідомлялось про обстріл Вовчанська.