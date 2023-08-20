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Наслідки ворожого удару по середмістю Куп’янська: загорілося 5 легкових автомобілів. ФОТОрепортаж

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Ворог завдав ударів по середмістю Куп’янська Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Як зазначається, окупанти обстріляли площу біля будівлі поштового відділення.

Загорілося 5 легкових автомобілів. О 14:25 пожежу було ліквідовано. Є поранені, їхня кількість уточнюється.

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Наслідки ворожого удару по середмістю Куп’янська: загорілося 5 легкових автомобілів 01
Наслідки ворожого удару по середмістю Куп’янська: загорілося 5 легкових автомобілів 02
Наслідки ворожого удару по середмістю Куп’янська: загорілося 5 легкових автомобілів 03
Наслідки ворожого удару по середмістю Куп’янська: загорілося 5 легкових автомобілів 04

Раніше глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що ворог весь день завдає артилерійських ударів по Куп’янську Харківської області. Також повідомлялось про обстріл Вовчанська.

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