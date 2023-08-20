Росіяни чотири рази за день атакували Нікопольщину, пошкоджено будинки, господарські споруди, автомобілі та ЛЕП. ФОТОрепортаж
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Російські окупанти впродовж дня били з артилерії по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Зеленодольській громадах на Дніпропетровщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.
"За день ворог чотири рази атакував Нікопольський район. Били з артилерії по самому Нікополю, Покровській громаді та двічі по населеним пунктам Марганецької громади.
Пошкоджено 2 житлові будинки, 2 господарські споруди, 2 легкові автомобілі, 2 лінії електропередачі.
Окупанти також атакували Зеленодольську громаду Криворізького району. Сталася пожежа, але рятувальники ліквідували вогонь", - йдеться в повідомленні.