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Росіяни чотири рази за день атакували Нікопольщину, пошкоджено будинки, господарські споруди, автомобілі та ЛЕП. ФОТОрепортаж

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Російські окупанти впродовж дня били з артилерії по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Зеленодольській громадах на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

"За день ворог чотири рази атакував Нікопольський район. Били з артилерії по самому Нікополю, Покровській громаді та двічі по населеним пунктам Марганецької громади.

Пошкоджено 2 житлові будинки, 2 господарські споруди, 2 легкові автомобілі, 2 лінії електропередачі.

Окупанти також атакували Зеленодольську громаду Криворізького району. Сталася пожежа, але рятувальники ліквідували вогонь", - йдеться в повідомленні.

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Росіяни чотири рази за день атакували Нікопольщину, пошкоджено будинки, господарські споруди, автомобілі та ЛЕП 01
Росіяни чотири рази за день атакували Нікопольщину, пошкоджено будинки, господарські споруди, автомобілі та ЛЕП 02
Росіяни чотири рази за день атакували Нікопольщину, пошкоджено будинки, господарські споруди, автомобілі та ЛЕП 03

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