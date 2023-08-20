Росіяни чотири рази за день атакували Нікопольщину, пошкоджено будинки, господарські споруди, автомобілі та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Російські окупанти впродовж дня били з артилерії по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Зеленодольській громадах на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

"За день ворог чотири рази атакував Нікопольський район. Били з артилерії по самому Нікополю, Покровській громаді та двічі по населеним пунктам Марганецької громади.

Пошкоджено 2 житлові будинки, 2 господарські споруди, 2 легкові автомобілі, 2 лінії електропередачі.



Окупанти також атакували Зеленодольську громаду Криворізького району. Сталася пожежа, але рятувальники ліквідували вогонь", - йдеться в повідомленні.

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