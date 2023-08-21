Новини Фото • Агресія Росії проти України, Війна

Сьогодні день сильних новин, - Зеленський подякував партнерам за літаки. ФОТОрепортаж

6 31734
Президент України Володимир Зеленський подякував західним партнерам за сьогоднішні рішення про надання літаків F-16.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Сьогодні день сильних новин для України.

Дякую Нідерландам, Данії, прем’єр-міністрам Марку Рютте і Метте Фредеріксен за потужну, історичну підтримку!

Працюємо, посилюємо Україну та робимо український повітряний щит іще безпечнішим!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми готові обміняти Бєлгород на членство в НАТО, - Зеленський. ВIДЕО

Сьогодні день сильних новин, - Зеленський подякував партнерам за літаки 01
Сьогодні день сильних новин, - Зеленський подякував партнерам за літаки 02
Сьогодні день сильних новин, - Зеленський подякував партнерам за літаки 03
Сьогодні день сильних новин, - Зеленський подякував партнерам за літаки 04
Сьогодні день сильних новин, - Зеленський подякував партнерам за літаки 05
Сьогодні день сильних новин, - Зеленський подякував партнерам за літаки 06
Сьогодні день сильних новин, - Зеленський подякував партнерам за літаки 07
Сьогодні день сильних новин, - Зеленський подякував партнерам за літаки 08
Сьогодні день сильних новин, - Зеленський подякував партнерам за літаки 09
Сьогодні день сильних новин, - Зеленський подякував партнерам за літаки 10

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Sav UA 954bd9a2
    і єрмак як тінь переслідує найвеличнішого асфальтоукладчика усіх часів.
  • Nickol Sten
    ПОСОЛ УКРАЇНИ В США МАРКАРОВА ВІДКРИЛА В ВАШИНГТОНІ РЕСТОРАН РУТА. А ХТОСЬ КАЖЕ ЩО ВОНА В АМЕРИЦІ НІЧОГО НЕ РОБИТЬ ДЛЯ УКРАЇНИ, МОЖЕ ЩЕ Й ЛІТАКИ ТА ППО ПОПРОСИТЬ ЯКЩО В НЕЇ БУДЕ ЧАС
  • Zynoviy Zenon f81d89a7
    "Сьогодні день сильних новин...". То це вже не "потужних"? Прогрес новин?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини