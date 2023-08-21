Сьогодні день сильних новин, - Зеленський подякував партнерам за літаки. ФОТОрепортаж
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Президент України Володимир Зеленський подякував західним партнерам за сьогоднішні рішення про надання літаків F-16.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.
Український президент зазначив: "Сьогодні день сильних новин для України.
Дякую Нідерландам, Данії, прем’єр-міністрам Марку Рютте і Метте Фредеріксен за потужну, історичну підтримку!
Працюємо, посилюємо Україну та робимо український повітряний щит іще безпечнішим!"