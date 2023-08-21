За добу росіяни обстріляли 23 населені пункти Запорізької області, одна людина загинула. ФОТО

Протягом доби окупанти здійснили 92 удари по 23 містах та селах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"85 артилерійських обстрілів прийшлося по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Ольгівського, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Степногірська, П'ятихаток, Плавнів, Лук'янівського та інших прифронтових населених пунктів.

Також окупанти здійснили три БПЛА-атаки на Павлівку та Чарівне й обстріляли з РСЗВ Широке, Червоне, Новодарівку та Кам'янське", - йдеться в повідомленні

Внаслідок артобстрілу Широкого в Пологівському районі загинув 61-річний чоловік. Поранення зазнала 77-річна жителька Широкого, а також 58-річний житель Малої Токмачки. Постраждалих оперативно доставлено в лікувальні установи, де надається необхідна медична допомога.

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