Наслідки обстрілу Донеччини: Росіяни поранили 7 осіб. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські загарбники обстрілювали територію Донеччини та поранили 7 осіб.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

Так, росіяни 20 разів обстріляли з артилерії Вугледар та двічі Новоукраїнку. У Комарській громаді під вогнем Бурлацьке і Шевченко.

"На Донецькому напрямку 2 людини поранено у Красногорівці Мар'їнської громади. На Горлівському напрямку у Петрівці Торецької громади поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджено 4 приватні будинки, 1 багатоповерхівку і промислову будівлю.



На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки у Сіверську і 2 будинки у Переїзному Званівської громади. Зафіксовано 11 обстрілів Лиманської громади", - йдеться в повідомленні.

Всього за добу росіяни поранили 7 жителів Донеччини.

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