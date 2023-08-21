Збиття безпілотника під Москвою: місцева влада заявила про постраждалих та вибите скло у будинках. ФОТО

Внаслідок збиття безпілотника в Істрі під Москвою є постраждалі.

Про це заявив губернатор Московської області Андрій Воробйов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новості.

"Двоє людей постраждали під час падіння уламків безпілотника на будинок в Істрі, у трьох будинках вибито скло", - цитує агенція губернатора Воробйова.

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Як повідомлялося, за даними Міноборони РФ, зранку 21 серпня нібито сили ППО знищили ще один український безпілотник над Істринським районом Московської області.

Раніше зазначалося, що БпЛА літакового типу було збито о 6.50 над територією Московської області.

За даними російських Telegram-каналів, в аеропорту Внуково вводилися обмеження і частина рейсів перенаправлена в інші аеропорти.

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Згодом росЗМІ повідомляли, що вильоти та прильоти, заплановані в аеропортах "Шереметьєво", "Домодєдово" та "Жуковський", також були тимчасово відкладені.