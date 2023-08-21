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Збиття безпілотника під Москвою: місцева влада заявила про постраждалих та вибите скло у будинках. ФОТО

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Внаслідок збиття безпілотника в Істрі під Москвою є постраждалі.

Про це заявив губернатор Московської області Андрій Воробйов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новості.

"Двоє людей постраждали під час падіння уламків безпілотника на будинок в Істрі, у трьох будинках вибито скло", - цитує агенція губернатора Воробйова.

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Збиття безпілотника під Москвою: місцева влада заявила про постраждалих та вибите скло у будинках 01

Як повідомлялося, за даними Міноборони РФ, зранку 21 серпня нібито сили ППО знищили ще один український безпілотник над Істринським районом Московської області.

Раніше зазначалося, що БпЛА літакового типу було збито о 6.50 над територією Московської області.

За даними російських Telegram-каналів, в аеропорту Внуково вводилися обмеження і частина рейсів перенаправлена в інші аеропорти.

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Згодом росЗМІ повідомляли, що вильоти та прильоти, заплановані в аеропортах "Шереметьєво", "Домодєдово" та "Жуковський", також були тимчасово відкладені.

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Топ коментарі

  • Валерий Викторович 39cf5cb5
    Двоє людей постраждали під час падіння уламків безпілотника на будинок в Істрі, Джерело: https://censor.net/ua/p3438663

    Это не люди , пусть страдают ...........
  • Володимир 99c4a776
    Ну и надписи на спинах козломордых...
  • Hulio
    ****(полицейский инспектор дорожного регулирования).
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