Затримано адвоката-зрадника, який шпигував за українськими блокпостами у Краматорську, - СБУ. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, зловмисником виявився адвокат з Краматорська, який протягом 2019-2022 років проживав на території РФ і мав контакти зі спецслужбою країни-агресора.
До початку повномасштабного вторгнення Росії він повернувся в Краматорськ, а навесні цього року отримав перше завдання від свого "куратора" з ФСБ.
"За вказівкою російської спецслужби фігурант відслідковував місця тимчасової дислокації та маршрути руху Сил оборони у прифронтовому місті.
Насамперед окупантів цікавили точні координати українських блокпостів та орієнтовна кількість присутніх там військових, їхнє озброєння і військова техніка", - йдеться у повідомленні.
Отримані відомості фігурант передавав до ФСБ через анонімний чат у месенджері, де прописував геолокації об’єктів ЗСУ та їхні "характеристики".
За кожне виконане завдання російська спецслужба платила своєму інформатору грошову "винагороду". Суми надходили на банківську картку зловмисника.
В подальшому окупанти обіцяли "евакуювати" його до Росії.
Однак, співробітники СБУ завадили реалізації ворожих "планів" і затримали ворожого поплічника.
Під час обшуку у нього вилучено 2 мобільні телефони, банківські картки та "змінні" SIM-карти, на які він зареєстрував месенджери для спілкування з ФСБ.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.
Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.