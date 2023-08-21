Затримано адвоката-зрадника, який шпигував за українськими блокпостами у Краматорську, - СБУ. ФОТО

Контррозвідники СБУ затримали ще одного інформатора ФСБ, який збирав розвіддані на прифронтовій території Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисником виявився адвокат з Краматорська, який протягом 2019-2022 років проживав на території РФ і мав контакти зі спецслужбою країни-агресора.

До початку повномасштабного вторгнення Росії він повернувся в Краматорськ, а навесні цього року отримав перше завдання від свого "куратора" з ФСБ.

"За вказівкою російської спецслужби фігурант відслідковував місця тимчасової дислокації та маршрути руху Сил оборони у прифронтовому місті.

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Насамперед окупантів цікавили точні координати українських блокпостів та орієнтовна кількість присутніх там військових, їхнє озброєння і військова техніка", - йдеться у повідомленні.

Отримані відомості фігурант передавав до ФСБ через анонімний чат у месенджері, де прописував геолокації об’єктів ЗСУ та їхні "характеристики".

За кожне виконане завдання російська спецслужба платила своєму інформатору грошову "винагороду". Суми надходили на банківську картку зловмисника.

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В подальшому окупанти обіцяли "евакуювати" його до Росії.

Однак, співробітники СБУ завадили реалізації ворожих "планів" і затримали ворожого поплічника.

Під час обшуку у нього вилучено 2 мобільні телефони, банківські картки та "змінні" SIM-карти, на які він зареєстрував месенджери для спілкування з ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

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Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.