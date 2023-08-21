Затримано чоловіка, який підпалив 12 автівок військовослужбовців у Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці у Києві затримали чоловіка, який здійснив підпал 12 автівок військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Києва.

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Так, до Деснянського управління поліції почали повідомляти про підпали транспортних засобів на різних вулицях району. Поліцейські з’ясували, що усі авто були пошкоджені за допомогою саморобних приладів.

Начальник столичного главку Дмитро Шумейко розповів: "Наприкінці 2022 року мешканців Деснянського району потрясла серія підпалів автомобілів. Для розкриття цих зухвалих злочинів залучалось багато сил поліції. Кращі оперативники та слідчі, проводились складні, тривалі експертні дослідження. Більше тисячі людей допитано як свідків, десятки людей відпрацьовувались оперативно, проаналізовано сотні Гб відео. Пошуки ускладнювались тим, що підпали вчинялись у період перебоїв з електропостачанням та освітленням вулиць під час ворожих обстрілів міста. Встановлено, що усі користувачі автомобілів були військовими та особами, що мають відношення до Сил оборони. Тому, крім проведення негласних слідчо-розшукових дії, поліцейськими за участі СБУ проведено контррозвідувальні заходи".

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Зловмисник відчув, що правоохоронці вийшли на його слід та зупинився. У липні 2023 зловмисник знову підпалив декілька автівок військових

"Втім, злагоджена робота підрозділів поліції дала свій результат. Зібравши інформацію, проаналізувавши велику кількість інформації та висновки експертів, до нашого поля зору та оперативної розробки потрапив 35-річний місцевий мешканець, який переїхав до міста Києва з іншого регіону у 2014 році", - додав він.

Зловмисника викрили "на гарячому" під час закладки запалювального пристрою до чергового автомобіля військового. Його затримано. Під час обшуку речей затриманого працівники поліції виявили та вилучили ще один саморобний прилад.

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"Пристрої зловмисник виготовляв сам, які спрацьовували самостійно за визначеним часом. Свої дії затриманий пояснив негативним відношенням до військових. Перевірка його причетності до інших злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки України, триває", - сказав Шумейко.

Під час обшуку орендованої квартири порушника у Києві правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбук, запалювальну суміш та різні електродеталі – дроти, мікросхеми, електричні з’єднувачі, перемикачі тощо. На цей час встановлено 12 автомобілів, які він пошкодив у Деснянському районі.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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