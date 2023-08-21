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Виплачував зарплати військовим, які по 3 місяці не з’являлися на службу: повідомлено про підозру командиру з Миколаївщини, який безпідставно нарахував підлеглим 5,5 млн грн виплат, - ДБР. ФОТО

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Працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Миколаївщини. Офіцер безпідставно нараховував виплати підлеглим, які тривалий час не з’являлися на службі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Слідство встановило, що посадовець був зобов’язаний призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили військову частину та протягом трьох днів не повернулись до місця служби. Втім, полковник продовжував нараховувати зарплати навіть військовим, які по три місяці не з'являлися на службу. Своїми діями він завдав збитків державі на 5,4 млн грн. Наразі, за матеріалами ДБР, розпочато процес відшкодування грошей бюджету.

Посадовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

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Виплачував зарплати військовим, які по 3 місяці не з’являлися на службу: повідомлено про підозру командиру з Миколаївщини, який безпідставно нарахував підлеглим 5,5 млн грн виплат, - ДБР 01
Виплачував зарплати військовим, які по 3 місяці не з’являлися на службу: повідомлено про підозру командиру з Миколаївщини, який безпідставно нарахував підлеглим 5,5 млн грн виплат, - ДБР 02

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Топ коментарі

  • Мария Курносая f917fea4
    некоторые умельцы из Рады годами на работе не появляются, а зарплату получают во время! чему удивляться.
  • Hanka Panyanka
    а когось посадили на 5 років за те, що він запізнився на службу на якихось 11 днів, якщо я не помиляюсь..., а тут люди десь гуляють, а їм за це ще гроші платять...
  • Віталій Маркович e2064356
    а що так можна було?по три місяці не з'являтися на службу
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