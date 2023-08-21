Захисникам України потрібна рухома турель під кулемет Browning M2: оголошено збір коштів. ФОТО

Оголошено про збір коштів для придбання рухомої турелі під кулемет Browning M2 для захисників України.

Про це повідомив у фейсбуці активіст та військовий Олександр Ябчанка, інформує Цензор.НЕТ.

"Ціна питання - 1 млн 330 тис грн (35 тис дол). На сьогодні ми зібрали уже близько половини суми і кожна ваша гривна наближатиме нас до мети", - зазначив він.

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Він також публікує реквізити для охочих долучитися до збору.

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