Новини Фото

Захисникам України потрібна рухома турель під кулемет Browning M2: оголошено збір коштів. ФОТО

5 75244
Оголошено про збір коштів для придбання рухомої турелі під кулемет Browning M2 для захисників України.

Про це повідомив у фейсбуці активіст та військовий Олександр Ябчанка, інформує Цензор.НЕТ.

"Ціна питання - 1 млн 330 тис грн (35 тис дол). На сьогодні ми зібрали уже близько половини суми і кожна ваша гривна наближатиме нас до мети", - зазначив він.

Захисникам України потрібна рухома турель під кулемет Browning M2: оголошено збір коштів 01

Також читайте: "Операція Єдність": стартував масштабний збір на 10 тисяч дронів-камікадзе для фронту. Вже зібрано 40 млн.грн. ВIДЕО

Він також публікує реквізити для охочих долучитися до збору. 

Приват 5168742244949503

Пейпел [email protected]

Захисникам України потрібна рухома турель під кулемет Browning M2: оголошено збір коштів 02

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини