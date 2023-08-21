Наслідки обстрілу Куп’янська російськими загарбниками: Пошкоджено будинки, магазини та господарські споруди. ФОТОрепортаж
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Російські загарбники завдали удару по Куп’янську на Харківщині, внаслідок чого пошкоджено будинки, магазини, кіоски та господарські споруди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.
Ввечері 20 серпня рашисти вдарили по місту, попередньо, з артилерії та РСЗВ "Град".
Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, магазини та кіоски.