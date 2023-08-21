Наслідки обстрілу Куп’янська російськими загарбниками: Пошкоджено будинки, магазини та господарські споруди. ФОТОрепортаж

Російські загарбники завдали удару по Куп’янську на Харківщині, внаслідок чого пошкоджено будинки, магазини, кіоски та господарські споруди.