Наслідки ворожих обстрілів Донецької області. ФОТОрепортаж

Під ударом перебували міста Авдіївка, Красногорівка, Часів Яр, селища Велика Новосілка та Петрівка, села Кліщіївка, Неліпівка, Новоукраїнка, Соловйове, Предтечине.

Про це повідомили у поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

По Красногорівці війська РФ завдали удари некерованою авіаційною ракетою та артилерією. Росіяни поцілили в цивільне авто - поранень зазнали чоловік і жінка, які були всередині.

Внаслідок танкового обстрілу в Авдіївці травмовано місцевого жителя. Ще одну людину поранено в Петрівці.

З артилерії російська армія накрила Часів Яр, поранила трьох цивільних осіб.

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