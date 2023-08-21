Наслідки ворожих обстрілів Донецької області. ФОТОрепортаж
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Під ударом перебували міста Авдіївка, Красногорівка, Часів Яр, селища Велика Новосілка та Петрівка, села Кліщіївка, Неліпівка, Новоукраїнка, Соловйове, Предтечине.
Про це повідомили у поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.
По Красногорівці війська РФ завдали удари некерованою авіаційною ракетою та артилерією. Росіяни поцілили в цивільне авто - поранень зазнали чоловік і жінка, які були всередині.
Внаслідок танкового обстрілу в Авдіївці травмовано місцевого жителя. Ще одну людину поранено в Петрівці.
З артилерії російська армія накрила Часів Яр, поранила трьох цивільних осіб.