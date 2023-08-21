Україна та Канада уклали Меморандум про співпрацю у сфері ядерного регулювання, - ДІЯРУ. ФОТО

Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) та Канадська комісія з ядерної безпеки підписали Меморандум про взаєморозуміння для співробітництва та обміну інформацією з питань ядерного регулювання.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДІЯРУ.

"В.о. голови Держатомрегулювання – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков та президент Канадської комісії з ядерної безпеки (CNSC – Canadian Nuclear Safety Commission) Руміна Велші підписали меморандум про взаєморозуміння для співробітництва та обміну інформацією з питань ядерного регулювання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ядерні регулятори України та Канади обговорили низку перспективних напрямків співпраці. Зокрема, йшлося про співробітництво у сфері проведення доліцензійної оцінки безпеки нових проєктів ядерних установок (малих модульних реакторів). Другим важливим напрямком стане питання регуляторної діяльності з виведення з експлуатації видобувних і переробних об’єктів уранової галузі.

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"Мій візит до України – знак солідарності та підтримки. І це не лише слова, а також і дії. Я погоджуюсь, що Меморандум – це основа та інструмент для співпраці, для підтримки один одного. І сьогодні ми маємо визначити головні напрямки, за якими ми будемо працювати", - заявила Велші.

Україна та Канада також співпрацюватимуть над питаннями відновлення безпечної експлуатації тимчасово окупованої Запорізької АЕС та інших ядерних і радіаційно небезпечних об’єктів, що зазнали впливів війни, та над вдосконаленням регуляторної діяльності щодо поводження з радіоактивними відходами.