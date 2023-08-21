На війні з окупантами загинув парамедик та воїн з "Правого сектору" Данило Земськов. ФОТО

На війні в Україні загинув парамедик та воїн з "Правого сектору" Земськов Данило.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Правого сектору"

Як зазначається, він загинув 14 серпня під час артобстрілу на Лиманському напрямку, зазнавши травм, несумісних із життям.

"Земськов Данило Вікторович, позивний "Даня". Парамедик, сапер, розвідник. 22.07.1990-14.08.2023. Найбільше він любив Україну і ходити по морям та океанам. У війську – парамедик, сапер, розвідник. Був членом організації "Тризуб", добровольцем у формуванні "Правий сектор" з 2014 року, заступником командира по медичному забезпеченню в 23 РС...Кілька ротацій у формуванні "Госпітальєри" в 14 році, та окопні, вуличні бої в ДУК ПС.

За часів повномасштабного вторгнення: начмед 5 тактичної групи, потім після перетрубацій – старший бойовий медик (виконуючий обов`язки начмеда) та інструктор. Все це він поєднував у собі, бо йому подобалося кожну секунду дізнаватися щось нове, випробовувати на собі та вчити цього побратимів", - йдеться у повідомленні.

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Своєю чергою журналістка Цензор.НЕТ Ірина Сампан опублікувала у фейсбуці відео з парамедиком "Правого сектору" Данилом.

"Даня загинув . Правосек, націоналіст, учасник Майдану, волонтер, парамедик, спортсмен. Він посміхався щиро і щиро любив свою Україну. Дякую тобі, воїне. Щаслива, що знала тебе. Лишу вам посилання на нашу розмову в ранковому саду десь на Миколаївщині", - написала вона.

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Під дописом у відео зазначалося, що Даня був парамедиком, і разом зі своїми побратимами з "Правого сектору" служив в одному підрозділі ЗСУ, який на той момент захищав Миколаївський напрямок. Цей підрозділ специфічний не тільки своїми задачами, а й тим, що свій день бійці починають з "Декалога українського націоналіста". Кожного ранку на шикуванні вони проголошують 10 заповідей українського націоналіста і співають гімн. В інтерв’ю Даня розповідав про свою участь у Революції гідності, волонтерство, як пережив смерть свого першого двохсотого, якого не зміг врятувати, та що для нього перемога над Росією.

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