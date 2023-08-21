Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У Києві на Хрещатику відбувається виставка знищеної військової техніки російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Минулого року на Хрещатику також була виставка знищеної російської військової техніки. Відомо, що столична влада не планує проведення масових святкових заходів на День Незалежності України.
Через проведення виставки з 20 по 28 серпня буде перекрито рух Хрещатиком - від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.
Відео та фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.