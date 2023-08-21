Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на Хрещатику відбувається виставка знищеної військової техніки російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Минулого року на Хрещатику також була виставка знищеної російської військової техніки. Відомо, що столична влада не планує проведення масових святкових заходів на День Незалежності України.

Через проведення виставки з 20 по 28 серпня буде перекрито рух Хрещатиком - від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.

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Відео та фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.