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Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Києві на Хрещатику відбувається виставка знищеної військової техніки російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Минулого року на Хрещатику також була виставка знищеної російської військової техніки. Відомо, що столична влада не планує проведення масових святкових заходів на День Незалежності України.

Через проведення виставки з 20 по 28 серпня буде перекрито рух Хрещатиком - від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького. 

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Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 01
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 02
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 03
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 04
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 05
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 06
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 07
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 08
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 09
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 10
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 11
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 12
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 13
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 14
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 15
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 16
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 17
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 18
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 19
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 20
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 21
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 22
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 23
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 24
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 25
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 26
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 27
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 28
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 29
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 30
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 31
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 32
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 33
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 34
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 35
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 36
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 37
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 38
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 39
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 40
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 41
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 42
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 43
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 44
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 45
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 46
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 47
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 48
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 49
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 50
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 51
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 52
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 53
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 54
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 55
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 56
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 57
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 58
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 59
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 60
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 61
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 62
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 63
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 64
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 65
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 66
Виставка знищеної військової техніки РФ на столичному Хрещатику 67

Відео та фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Топ коментарі

  • Александр Заболотный a9a36662
    країна кр"тинів - навіщо тратити гроші на доставку цього лайна в центр столиці??????? краще б хлопцям мавіки купили на ці гроші клоуни....
  • mrSmith
    Горіть у пеклі цапорилі!
  • albano miner
    ...добрались-таки идиоты до Хрещатика, ну хоть на носилках-тралах, скрепно-пакетные, на 500ые дни Войны
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