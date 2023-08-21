Замах на заступника голови ДПС Сокура: суд взяв підозрюваних під варту без можливості внесення застави. ФОТОрепортаж

Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжні заходи підозрюваним у спробі замаху на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на департамент комунікацій поліції Києва.

Як зазначається, на час досудового розслідування спільники перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави. Наступні десять років вони можуть провести у в’язниці.

Нагадається також, що оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції разом зі слідчими та спецпризначенцями ГУНП у м. Києві затримали двох чоловіків, які готували напад на високопосадовця податкової служби.

Правоохоронці попередили напад в той момент, коли підозрювані з підготовленими битами вже направлялись у бік чоловіка, який саме виходив з під’їзду свого будинку.

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Отримавши інформацію про підготовку до злочину з метою нанесення тілесних ушкоджень заздалегідь, 17 серпня о 8 ранку поліцейські затримали спільників, таким чином фактично врятувавши посадовця.

Окрім бит, при собі нападники мали фото 30-річної потенційної жертви та його автомобіля, що вказує на замовний характер злочину.

Зловмисниками виявились раніше судимі 27-ми та 31-річний громадяни, зараз вони затримані у порядку ст. 208 КПК України. Слідчі з’ясовують особу замовника нападу.

Досудове розслідування розпочато за ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – готування до злочину, нанесення тяжких тілесних ушкоджень групою осіб або вчинене на замовлення.

обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Наступні 10 років вони можуть провести за ґратами.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці змогли запобігти замовному вбивству заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура. Його хотіли "прибрати" "схемщики", які втратили злочинний "бізнес". Згодом міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко підтвердив інформацію про запобігання нападу на заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура.