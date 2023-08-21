Новини Фото

Майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн арештовано на Полтавщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

17 32577
Майно російського генерала Капашина було оформлено на його доньку та зятя, які до повномасштабного вторгнення РФ проживали в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Капашин - начальник федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Міністерстві промисловості та торгівлі РФ.

"До списку заблокованих активів входять більше ніж 20 комерційних об’єктів, понад 3 тис. квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини. Серед арештованого майна – будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміум класу, а також офісні й торговельно-розважальні центри загальною площею майже 30 тис. м²", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, загальна вартість вилучених активів становить понад 1 млрд грн.

Майно Капашина було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення РФ виїхали в Росію і отримали громадянство країни-агресора. Таким чином російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у Москві.

Також читайте: СБУ арештувала майно охоронця Януковича на 50 млн грн. ФОТОрепортаж

Також, додали в СБУ, близькі Капашина використовували прибутки "сімейного" бізнесу для фінансування "інвестиційних" проєктів в РФ і на тимчасово окупованому Донбасі. У подальшому частину цих грошей спрямовували до бюджету РФ у вигляді сплати податків і зборів.

Під час обшуків за адресами офісних та житлових приміщень, які належать родині російського генерала, виявлено:

- військову форму російського зразка;
- заборонену радянську символіку і пропагандистську літературу РФ;
- сувенірну продукцію та нагороди, вручені Капашину у кремлі.

Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 111-1 (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора);
ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму).

Вирішується питання щодо подальшої націоналізації на користь України всього арештованого російського майна фігурантів.

Читайте: Арештовано активи на 500 млн грн депутата-зрадника з Херсонщини, - СБУ

Майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн арештовано на Полтавщині, - СБУ 01
Майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн арештовано на Полтавщині, - СБУ 02
Майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн арештовано на Полтавщині, - СБУ 03
Майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн арештовано на Полтавщині, - СБУ 04
Майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн арештовано на Полтавщині, - СБУ 05
Майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн арештовано на Полтавщині, - СБУ 06
Майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн арештовано на Полтавщині, - СБУ 07
Майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн арештовано на Полтавщині, - СБУ 08
Майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн арештовано на Полтавщині, - СБУ 09
Майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн арештовано на Полтавщині, - СБУ 10
Майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн арештовано на Полтавщині, - СБУ 11
Майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн арештовано на Полтавщині, - СБУ 12
Майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн арештовано на Полтавщині, - СБУ 13
Майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн арештовано на Полтавщині, - СБУ 14
Майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн арештовано на Полтавщині, - СБУ 15
Майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн арештовано на Полтавщині, - СБУ 16

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Грицько Добрий
    Це на 543-му дню війни з кацапами? АпЄратівнА работают органи...
  • Влад Хутір
    це з лютого 2014 го...
  • Gary Grant
    Напевно розраховував бути вже рейхскомісаром Полтави. Та ЗСУ по губам поводили. Але ж хтось же йому продавав це все. Жесть.🤦
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини