Майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн арештовано на Полтавщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Майно російського генерала Капашина було оформлено на його доньку та зятя, які до повномасштабного вторгнення РФ проживали в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Капашин - начальник федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Міністерстві промисловості та торгівлі РФ.

"До списку заблокованих активів входять більше ніж 20 комерційних об’єктів, понад 3 тис. квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини. Серед арештованого майна – будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміум класу, а також офісні й торговельно-розважальні центри загальною площею майже 30 тис. м²", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, загальна вартість вилучених активів становить понад 1 млрд грн.

Майно Капашина було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення РФ виїхали в Росію і отримали громадянство країни-агресора. Таким чином російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у Москві.

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Також, додали в СБУ, близькі Капашина використовували прибутки "сімейного" бізнесу для фінансування "інвестиційних" проєктів в РФ і на тимчасово окупованому Донбасі. У подальшому частину цих грошей спрямовували до бюджету РФ у вигляді сплати податків і зборів.

Під час обшуків за адресами офісних та житлових приміщень, які належать родині російського генерала, виявлено:



- військову форму російського зразка;

- заборонену радянську символіку і пропагандистську літературу РФ;

- сувенірну продукцію та нагороди, вручені Капашину у кремлі.

Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за декількома статтями Кримінального кодексу України:



ч. 4 ст. 111-1 (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора);

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму).

Вирішується питання щодо подальшої націоналізації на користь України всього арештованого російського майна фігурантів.

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