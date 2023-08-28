Українці у Відні провели Марш Незалежності. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Захід розпочався мітингом на Площі Героїв (Heldenplatz) і продовжився маршем по центральній вулиці Рінгштрассе.
Під час свого виступу член Парламенту Австрії Гельмут Брандштеттер наголосив, що Австрія підтримуватиме Україну й надалі. Райнхард Клучек, Генеральний Секретар Австрійського Пан‘європейського руху також звернув увагу на важливість підтримки європейських прагнень України.
Хода розпочалася виїздом із зовнішньої брами палацу Гофбург у бік будівлі парламенту, біля якої організатори оголосили промову з подякою Австрії за допомогу Україні та прийом вимушено переміщених осіб у країні.
Коли колона проходила повз Віденську державну оперу, Анна Паттерманн, голова "Unlimited Democracy", закликала бойкотувати діяльність Анни Нетребко.