Українці у Відні провели Марш Незалежності. ФОТО

27 серпня громадська організація "Unlimited Democracy" провела Марш Незалежності у центрі Відня, щоб відзначити 32 річницю Незалежності України та нагадати про війну, що триває.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Захід розпочався мітингом на Площі Героїв (Heldenplatz) і продовжився маршем по центральній вулиці Рінгштрассе.

Під час свого виступу член Парламенту Австрії Гельмут Брандштеттер наголосив, що Австрія підтримуватиме Україну й надалі. Райнхард Клучек, Генеральний Секретар Австрійського Пан‘європейського руху також звернув увагу на важливість підтримки європейських прагнень України.





Хода розпочалася виїздом із зовнішньої брами палацу Гофбург у бік будівлі парламенту, біля якої організатори оголосили промову з подякою Австрії за допомогу Україні та прийом вимушено переміщених осіб у країні.

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Коли колона проходила повз Віденську державну оперу, Анна Паттерманн, голова "Unlimited Democracy", закликала бойкотувати діяльність Анни Нетребко.

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