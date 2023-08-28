Окупанти обстріляли Торецьк з РСЗВ "Ураган": одна людина загинула, троє поранені. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.
За даними слідства, 28 серпня 2023 року, о 18:00, російська армія обстріляла м. Торецьк, ймовірно, з використанням касетних боєприпасів РСЗВ "Ураган".
Від російського снаряду загинула 39-річна жінка, яка на момент атаки займалася домашніми справами на власному подвір’ї. Ще троє місцевих мешканців отримали осколкові поранення та контузію, серед них подружня пара віком 72 і 73 років та 88-річна жінка.
Усі постраждалі під час обстрілу перебували вдома. Наразі їх доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.
Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).