Окупанти обстріляли Торецьк з РСЗВ "Ураган": одна людина загинула, троє поранені. ФОТО

Російські окупанти обстріляли м. Торецьк (Донецька область) з РСЗВ "Ураган". Є загиблі і поранені мирні мешканці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, 28 серпня 2023 року, о 18:00, російська армія обстріляла м. Торецьк, ймовірно, з використанням касетних боєприпасів РСЗВ "Ураган".

Від російського снаряду загинула 39-річна жінка, яка на момент атаки займалася домашніми справами на власному подвір’ї. Ще троє місцевих мешканців отримали осколкові поранення та контузію, серед них подружня пара віком 72 і 73 років та 88-річна жінка.

Також читайте: 4 людини постраждали внаслідок атаки РФ дроном-камікадзе на Нікополь. ФОТО

Усі постраждалі під час обстрілу перебували вдома. Наразі їх доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Читайте: Росіяни обстріляли центральну частину Херсону: одна жінка загинула, поранено чоловіка