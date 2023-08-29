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Керівництво військкомату на Харківщині нарахувало 700 тис. грн фіктивному працівнику. ФОТО

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У Харківській області правоохоронці викрили керівника ТЦК та начальника відділу кадрового забезпечення у нарахували майже 700 тис. грн заробітної плати фіктивному працівнику.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Керівництво військкомату на Харківщині нарахувало 700 тис. грн фіктивному працівнику 01

На початку березня 2022 року начальник районного військкомату мобілізував жінку-підприємницю. За сприяння начальника відділу комплектування та кадрового забезпечення її оформили для проходження служби. Жінка не зʼявлялася на робочому місці й не виконувала посадові обовʼязки, однак їй нараховували зарплатню (у сумі майже 700 тис. грн).

Правоохоронці провели обшук за місцем роботи фігурантів, де виявили документацію, що підтверджує фіктивне прийняття на роботу особу-підприємця та її звільнення.

Керівництво військкомату на Харківщині нарахувало 700 тис. грн фіктивному працівнику 02

Службовим особам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років

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Топ коментарі

  • Amber
    Люди , що з вами ??

    Ви геть подуріли 😠
  • Mario Balotelli
    Який дивовижний збіг - як ТЦК так одразу кримінал, свавілля та корупція - причому не має значення де це: чи то Харків, чи Одеса, чи Львів, Київ або Дніпро. Напевно, це просто збіг! Й ТЦК неувиноувате
  • Garry Dron aa5c483c
    Немає у нас військоматів з 2007 року в Україні, є ТЦК і СП.
    Якийсь гібрід замість воєнкоматів, ні риба, не міясо.
    По закону вони взагалі не мають право когось зупиняти на вулиці для вручення повісток, бо по закону вони ПРИВИДИ
    А те що люди самі несуть їм грощі щоб відкупити своїх чад говорить про те що в Євролпі жити вони не хочуть, то б то хочуть жити в Європі але щоб можна було обходити закони і давати хабаря. Дають стільки хабарів що ці кондони недороблені Сирського собі маєтки купують в Ішпаніях поряд з кацапськими військовими, бо в Ішанії багато відставних кацапо військових живе.
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