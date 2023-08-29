Керівництво військкомату на Харківщині нарахувало 700 тис. грн фіктивному працівнику. ФОТО

У Харківській області правоохоронці викрили керівника ТЦК та начальника відділу кадрового забезпечення у нарахували майже 700 тис. грн заробітної плати фіктивному працівнику.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

На початку березня 2022 року начальник районного військкомату мобілізував жінку-підприємницю. За сприяння начальника відділу комплектування та кадрового забезпечення її оформили для проходження служби. Жінка не зʼявлялася на робочому місці й не виконувала посадові обовʼязки, однак їй нараховували зарплатню (у сумі майже 700 тис. грн).

Правоохоронці провели обшук за місцем роботи фігурантів, де виявили документацію, що підтверджує фіктивне прийняття на роботу особу-підприємця та її звільнення.

Службовим особам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років

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