Протягом доби ворог здійснив 91 обстріл по Запорізькій області. ФОТО

Російські військові минулої доби обстріляли 30 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовці РФ атакували з БПЛА Чарівне, Малинівку й Левадне, здійснили чотири РСЗВ-обстріли по Залізничному, Ольгівському, Темирівці та Полтавці, під ракетним ударом опинилися Кирпотине та Оленівка", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу окупанти завдали 83 артилерійські удари по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Преображенки, Щербаків, Роботиного, Лугівського, Степногірська, Павлівки та інших прифронтових міст та сіл. Зафіксовано руйнування об'єктів інфраструктури, житлових будинків та господарчих споруд.

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