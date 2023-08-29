Новини Фото • Агресія Росії проти України

Доба на Донеччині: ракетний удар по Дружківці, обстріли Вугледару, Новоукраїнки, 5 цивільних загинули. ФОТОрепортаж

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За 28 серпня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 в Дальньому, 1 у Торецьку, Лимані та Великій Новосілці.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці, поцілили у зелену зону. Протягом доби під ворожими обстрілами перебували Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка і Богоявленка. У Кураховому пошкоджено 6 будинків

У Шахівській громаді 2 людини загинули й 1 поранена. У Соледарській громаді під вогнем опинилися Роздолівка, Васюківка і Федорівка.

1 людина загинула у Лимані. У Сіверську пошкоджені будинки на трьох вулицях.

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Доба на Донеччині: ракетний удар по Дружківці, обстріли Вугледару, Новоукраїнки, 5 цивільних загинули 01
Доба на Донеччині: ракетний удар по Дружківці, обстріли Вугледару, Новоукраїнки, 5 цивільних загинули 02
Доба на Донеччині: ракетний удар по Дружківці, обстріли Вугледару, Новоукраїнки, 5 цивільних загинули 03
Доба на Донеччині: ракетний удар по Дружківці, обстріли Вугледару, Новоукраїнки, 5 цивільних загинули 04
Доба на Донеччині: ракетний удар по Дружківці, обстріли Вугледару, Новоукраїнки, 5 цивільних загинули 05
Доба на Донеччині: ракетний удар по Дружківці, обстріли Вугледару, Новоукраїнки, 5 цивільних загинули 06
Доба на Донеччині: ракетний удар по Дружківці, обстріли Вугледару, Новоукраїнки, 5 цивільних загинули 07
Доба на Донеччині: ракетний удар по Дружківці, обстріли Вугледару, Новоукраїнки, 5 цивільних загинули 08

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