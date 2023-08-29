На Чернігівщині на міні підірвався автомобіль: дві людини загинули, двох дітей поранено. ФОТО

Увечері 28 серпня у Чернігівській області на міні підірвався автомобіль. Загинуло подружжя: чоловік-патрульний та його дружина. Двоє неповнолітніх дітей госпіталізовані.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"28 серпня, близько 19-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що у Чернігівському районі підірвався легковий цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху загинули чоловік та жінка, двоє дітей нині госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в поліції, попередньо встановлено, що автомобіль підірвався на міні на лісовій дорозі. Внаслідок вибуху автівка загорілася. Водій та пасажирка загинули, двоє малолітніх дітей травмовані.

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За даними правоохоронців, кермував автомобілем співробітник Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції.

Поліція встановлює всі обставини трагедії.





