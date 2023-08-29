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На Чернігівщині на міні підірвався автомобіль: дві людини загинули, двох дітей поранено. ФОТО

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Увечері 28 серпня у Чернігівській області на міні підірвався автомобіль. Загинуло подружжя: чоловік-патрульний та його дружина. Двоє неповнолітніх дітей госпіталізовані.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"28 серпня, близько 19-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що у Чернігівському районі підірвався легковий цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху загинули чоловік та жінка, двоє дітей нині госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в поліції, попередньо встановлено, що автомобіль підірвався на міні на лісовій дорозі. Внаслідок вибуху автівка загорілася. Водій та пасажирка загинули, двоє малолітніх дітей травмовані.

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За даними правоохоронців, кермував автомобілем співробітник Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції.

Поліція встановлює всі обставини трагедії.

На Чернігівщині на міні підірвався автомобіль: дві людини загинули, двох дітей поранено 01
На Чернігівщині на міні підірвався автомобіль: дві людини загинули, двох дітей поранено 02
На Чернігівщині на міні підірвався автомобіль: дві людини загинули, двох дітей поранено 03

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Топ коментарі

  • Артем Легенький
    Табличку могли спецом покласти та засвітити на фото, щоб не постраждали відповідальні за цей напрям люди у відповідних органах!
  • Bob Fayn
    табличка..Увага міни.. Для кого? ...і чого по лісі шастати,? з дітьми
  • Панас Стець 477f2171
    з трагедії зробили треш... чоловік - патрульний... допишіть ще що дружина домогосподарка і діти школярі, їхали в ліс гриби збирати... яке значення професії до ЧП? чи він патрлював ліс всією сім,єю????
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