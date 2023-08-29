Рашисти з артилерії вдарили по Сумщині: Поранення дістали 3 особи. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська завдали артилерійського удару по території Сумської області, внаслідок обстрілу поранення дістали 3 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Вчора близько 18:30 рашисти з території РФ завдали артилерійського удару по м. Середина-Буда Шосткинського району.

"Один із снарядів упав на територію приватного домоволодіння. Осколкові поранення отримали жителі будинку, які в цей час перебували у дворі, – 59-річна жінка, її 37-річний син та 35-річний зять", - йдеться в повідомленні.

Також уламками пошкоджено приватний житловий будинок та приміщення бібліотеки.

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