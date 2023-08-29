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До Білорусі прибув новий ешелон російських військових для участі у навчаннях ОДКБ, - "Беларускі Гаюн". ФОТО

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Новий ешелон військових з РФ прибув до Білорусі для участі в навчаннях Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), які відбудуться з 1 по 6 вересня.

Про це пише "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

За інформацією моніторингової групи, сьогодні в районі 7:30 до Бресту прибув черговий ешелон із військовими ЗС РФ.

"Вони приїхали до Білорусі для участі у спільних навчаннях із силами оперативного реагування ОДКБ "Взаємодія-2023", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже другий ешелон ЗС РФ, який прибув до Бресту для участі у навчаннях ОДКБ. Перший ешелон ЗС РФ прибув до Білорусі увечері 18 серпня.

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До Білорусі прибув новий ешелон російських військових для участі у навчаннях ОДКБ, - Беларускі Гаюн 01
До Білорусі прибув новий ешелон російських військових для участі у навчаннях ОДКБ, - Беларускі Гаюн 02
До Білорусі прибув новий ешелон російських військових для участі у навчаннях ОДКБ, - Беларускі Гаюн 03

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    ЗСУ знов Бавовнить охвіс ЄР в Енергодарі.
  • Vitaliy Mauler 38e56924
    Командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв:

    Обстановка на кордоні з білоруссю повністю нами контролюється. Різких змін не передбачається. На даний час російський наземний компонент у повному складі виведений з білорусі та перебуває у складі резерву об'єднаного угруповання військ рф, частини якого ведуть наступ на Куп'янському/Лиманському напрямку.

    В той же час, у вересні ц.р. на території білорусі заплановано проведення ряду спільних навчань ОДКБ ("Ешелон", "Поиск", "Взаимодействие"), які можуть бути використані як легітимізація нарощування військової присутності.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Підкріплення для ''вагнерів''. Далі їм бульбашівські паспорти і в Польщу ''дрг'' поїдуть.
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