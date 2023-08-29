До Білорусі прибув новий ешелон російських військових для участі у навчаннях ОДКБ, - "Беларускі Гаюн". ФОТО

Новий ешелон військових з РФ прибув до Білорусі для участі в навчаннях Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), які відбудуться з 1 по 6 вересня.

Про це пише "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

За інформацією моніторингової групи, сьогодні в районі 7:30 до Бресту прибув черговий ешелон із військовими ЗС РФ.

"Вони приїхали до Білорусі для участі у спільних навчаннях із силами оперативного реагування ОДКБ "Взаємодія-2023", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже другий ешелон ЗС РФ, який прибув до Бресту для участі у навчаннях ОДКБ. Перший ешелон ЗС РФ прибув до Білорусі увечері 18 серпня.

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