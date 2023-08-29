До Білорусі прибув новий ешелон російських військових для участі у навчаннях ОДКБ, - "Беларускі Гаюн". ФОТО
3 86612
Новий ешелон військових з РФ прибув до Білорусі для участі в навчаннях Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), які відбудуться з 1 по 6 вересня.
Про це пише "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.
За інформацією моніторингової групи, сьогодні в районі 7:30 до Бресту прибув черговий ешелон із військовими ЗС РФ.
"Вони приїхали до Білорусі для участі у спільних навчаннях із силами оперативного реагування ОДКБ "Взаємодія-2023", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це вже другий ешелон ЗС РФ, який прибув до Бресту для участі у навчаннях ОДКБ. Перший ешелон ЗС РФ прибув до Білорусі увечері 18 серпня.