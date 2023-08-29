На Чернігівщині викрили начальницю ЦНАПу однієї з міських рад та її спільників, які організували незаконне переправлення військовозобов’язаних за кордон, - СБУ. ФОТО

Начальниця Управління адмінпослуг однієї з міських рад Чернігівської області та троє її спільників під час дії воєнного стану організували незаконне переправлення через державний кордон України військовозобов’язаних. чоловіків

Про це повідомила пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Служба безпеки ліквідувала у Чернігівській області ще одну корупційну схему ухилення від призову, яка дозволяла чоловікам виїжджати за кордон. Під час оперативних заходів затримано організаторку оборудки. Нею виявилась очільниця одного з міських центрів надання адмінпослуг (ЦНАП), яка залучила до незаконної діяльності ще трьох спільників", - йдеться в повідомленні.

За суму від 2,5 тис. доларів США вони "допомагали" ухилянтам уникнути мобілізації на підставі фіктивних довідок для військовослужбовців, які виїжджають за кордон. Потім, використовуючи ці підробки, фігуранти забезпечували своїх клієнтів дозволами на виїзд за кордон на постійне місце проживання.

Таким чином зловмисники "заробили" на мобілізації в умовах війни майже 4 млн у гривневому еквіваленті.

При цьому очільниця ЦНАПу розуміла, що ухилянти не зняті з військового обліку. Маючи доступ до баз даних, вона змінювала їхні місця проживання, формуючи відповідні витяги.

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Також підозрювані надавали поради, вказівки та засоби для усунення інших перешкод при перетині державного кордону та оформленні необхідних документів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім чотирьом зловмисникам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Троє з них перебувають під вартою без права внесення застави. Ще один фігурант переховується від правосуддя за кордоном. Вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук.

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