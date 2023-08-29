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Із відомим льотчиком Андрієм Пільщиковим (Juice), який загинув в авіатрощі на Житомирщині, попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві пройшла церемонія прощання із загиблим у катастрофі навчально-бойових літаків L-39 у небі над Житомирською областю військовим пілотом Андрієм Пільщиковим із позивним "Джус".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Церемонію прощання відвідав командувач повітряними Силами Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. 

Андрій Пільщиков  літав на МіГ-29. Він брав участь у повітряній обороні Києва та інших територій. Станом на 7 травня 2022 року він налітав 500 годин у бойових вильотах. Пільщиков мріяв побачити в українському небі винищувачі F-16.

Нагадаємо, відомий льотчик Джус загинув в авіатрощі на Житомирщині 25 серпня 2023 року.

Пізніше стали відомі імена пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних Сил ЗС України, які загинули 25 серпня у небі над Житомирщиною. Це Андрій Пільщиков, В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

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Автор фото та відео - Олег Богачук

Із відомим льотчиком Андрієм Пільщиковим (Juice), який загинув в авіатрощі на Житомирщині, попрощалися у Києві 01
Із відомим льотчиком Андрієм Пільщиковим (Juice), який загинув в авіатрощі на Житомирщині, попрощалися у Києві 02
Із відомим льотчиком Андрієм Пільщиковим (Juice), який загинув в авіатрощі на Житомирщині, попрощалися у Києві 03
Із відомим льотчиком Андрієм Пільщиковим (Juice), який загинув в авіатрощі на Житомирщині, попрощалися у Києві 04
Із відомим льотчиком Андрієм Пільщиковим (Juice), який загинув в авіатрощі на Житомирщині, попрощалися у Києві 05
Із відомим льотчиком Андрієм Пільщиковим (Juice), який загинув в авіатрощі на Житомирщині, попрощалися у Києві 06
Із відомим льотчиком Андрієм Пільщиковим (Juice), який загинув в авіатрощі на Житомирщині, попрощалися у Києві 07
Із відомим льотчиком Андрієм Пільщиковим (Juice), який загинув в авіатрощі на Житомирщині, попрощалися у Києві 08
Із відомим льотчиком Андрієм Пільщиковим (Juice), який загинув в авіатрощі на Житомирщині, попрощалися у Києві 09
Із відомим льотчиком Андрієм Пільщиковим (Juice), який загинув в авіатрощі на Житомирщині, попрощалися у Києві 10
Із відомим льотчиком Андрієм Пільщиковим (Juice), який загинув в авіатрощі на Житомирщині, попрощалися у Києві 11
Із відомим льотчиком Андрієм Пільщиковим (Juice), який загинув в авіатрощі на Житомирщині, попрощалися у Києві 12
Із відомим льотчиком Андрієм Пільщиковим (Juice), який загинув в авіатрощі на Житомирщині, попрощалися у Києві 13
Із відомим льотчиком Андрієм Пільщиковим (Juice), який загинув в авіатрощі на Житомирщині, попрощалися у Києві 14
Із відомим льотчиком Андрієм Пільщиковим (Juice), який загинув в авіатрощі на Житомирщині, попрощалися у Києві 15
Із відомим льотчиком Андрієм Пільщиковим (Juice), який загинув в авіатрощі на Житомирщині, попрощалися у Києві 16
Із відомим льотчиком Андрієм Пільщиковим (Juice), який загинув в авіатрощі на Житомирщині, попрощалися у Києві 17
Із відомим льотчиком Андрієм Пільщиковим (Juice), який загинув в авіатрощі на Житомирщині, попрощалися у Києві 18
Із відомим льотчиком Андрієм Пільщиковим (Juice), який загинув в авіатрощі на Житомирщині, попрощалися у Києві 19
Із відомим льотчиком Андрієм Пільщиковим (Juice), який загинув в авіатрощі на Житомирщині, попрощалися у Києві 20
Із відомим льотчиком Андрієм Пільщиковим (Juice), який загинув в авіатрощі на Житомирщині, попрощалися у Києві 21
Із відомим льотчиком Андрієм Пільщиковим (Juice), який загинув в авіатрощі на Житомирщині, попрощалися у Києві 22

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Топ коментарі

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    Вічна Слава та пам'ять Герою України ! Царство Небесне Герою. Щирі співчуття рідним та близьким.
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