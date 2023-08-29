Із відомим льотчиком Андрієм Пільщиковим (Juice), який загинув в авіатрощі на Житомирщині, попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві пройшла церемонія прощання із загиблим у катастрофі навчально-бойових літаків L-39 у небі над Житомирською областю військовим пілотом Андрієм Пільщиковим із позивним "Джус".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Церемонію прощання відвідав командувач повітряними Силами Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
Андрій Пільщиков літав на МіГ-29. Він брав участь у повітряній обороні Києва та інших територій. Станом на 7 травня 2022 року він налітав 500 годин у бойових вильотах. Пільщиков мріяв побачити в українському небі винищувачі F-16.
Нагадаємо, відомий льотчик Джус загинув в авіатрощі на Житомирщині 25 серпня 2023 року.
Пізніше стали відомі імена пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних Сил ЗС України, які загинули 25 серпня у небі над Житомирщиною. Це Андрій Пільщиков, В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.
Автор фото та відео - Олег Богачук