Новини Фото

У Києві попрощалися з бійцем Нацгвардії Ігорем Воєводіним, він загинув у боях за Україну через місяць після весілля. ФОТОрепортаж

8 85410
25 серпня у Києві попрощалися із загиблим гвардійцем Бригади АЗОВ Ігорем Воєводіним.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ігорю було 20 років, він пішов служити добровольцем. Місяць тому хлопець одружився й будучи на службі продовжував навчатися на філологічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка", - йдеться в повідомленні. 

Ігор Воєводін із перших днів повномасштабного вторгнення РФ пішов у територіальну оборону Києва, а згодом долучився до військового формування Національної гвардії України "Азов" - 12 БрСпП.

У навчально-науковому  інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка повідомили, що Ігорю Воєводіну лишався всього рік до отримання омріяного диплома бакалавра.

"Ігор був студентом-японістом, мріяв стати перекладачем... Попри виконання тяжких і небезпечних бойових завдань, він не взяв академвідпустку і продовжував паралельно опановувати омріяний фах. Успішно склав літню сесію. Перейшов на четвертий курс. Та закінчити навчання йому не судилося...", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Із відомим льотчиком Андрієм Пільщиковим (Juice), який загинув в авіатрощі на Житомирщині, попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві попрощалися з бійцем Нацгвардії Ігорем Воєводіним, він загинув у боях за Україну через місяць після весілля 01
У Києві попрощалися з бійцем Нацгвардії Ігорем Воєводіним, він загинув у боях за Україну через місяць після весілля 02
У Києві попрощалися з бійцем Нацгвардії Ігорем Воєводіним, він загинув у боях за Україну через місяць після весілля 03
У Києві попрощалися з бійцем Нацгвардії Ігорем Воєводіним, він загинув у боях за Україну через місяць після весілля 04
У Києві попрощалися з бійцем Нацгвардії Ігорем Воєводіним, він загинув у боях за Україну через місяць після весілля 05
У Києві попрощалися з бійцем Нацгвардії Ігорем Воєводіним, він загинув у боях за Україну через місяць після весілля 06

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Hulio
    Вічна пам'ять.
  • Яр Холодний
    Повторюються "Крути" Знов студенти стають у стрій щоб захищать Батьківщину
  • kelt kant
    Світла пам"ять Герою... Уклін та співчуття батькам, дружині.
    Герої не вмирають, вони тримають над усіма нами українське небо.

    москалоті люта смерть та прокльон всьому їхньому посліду на тисячоліття!!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини