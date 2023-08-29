У Києві попрощалися з бійцем Нацгвардії Ігорем Воєводіним, він загинув у боях за Україну через місяць після весілля. ФОТОрепортаж
Про це повідомили у пресслужбі МВС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Ігорю було 20 років, він пішов служити добровольцем. Місяць тому хлопець одружився й будучи на службі продовжував навчатися на філологічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка", - йдеться в повідомленні.
Ігор Воєводін із перших днів повномасштабного вторгнення РФ пішов у територіальну оборону Києва, а згодом долучився до військового формування Національної гвардії України "Азов" - 12 БрСпП.
У навчально-науковому інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка повідомили, що Ігорю Воєводіну лишався всього рік до отримання омріяного диплома бакалавра.
"Ігор був студентом-японістом, мріяв стати перекладачем... Попри виконання тяжких і небезпечних бойових завдань, він не взяв академвідпустку і продовжував паралельно опановувати омріяний фах. Успішно склав літню сесію. Перейшов на четвертий курс. Та закінчити навчання йому не судилося...", - йдеться в повідомленні.