У Челябінській області РФ впав вертоліт Мі-8, весь екіпаж загинув, - росЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

У Челябінській області РФ розбився вертоліт Мі-8, який, ймовірно, належав ФСБ. За попередніми даними, 3 особи загинули.

Про це повідомляють 112 та Baza, передає Цензор.НЕТ.

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"Вертоліт Мі-8 розбився біля селища Прудний у Сосновському районі Челябінської області. За уточненими даними, на борту були 3 людини, всі вони загинули", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вертоліт належав ФСБ.

За даними росЗМІ, борт проводив тренувальний політ. Пілоти відпрацьовували маневр "зліт-посадка".

Крім того, в екстрених службах РФ повідомили, що попередня причина катастрофи - відмова техніки.

Також телеграм-канал SHOT опублікував перші фото з місця падіння Мі-8.

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