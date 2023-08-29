У Челябінській області РФ впав вертоліт Мі-8, весь екіпаж загинув, - росЗМІ. ВІДЕО+ФОТО
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У Челябінській області РФ розбився вертоліт Мі-8, який, ймовірно, належав ФСБ. За попередніми даними, 3 особи загинули.
Про це повідомляють 112 та Baza, передає Цензор.НЕТ.
"Вертоліт Мі-8 розбився біля селища Прудний у Сосновському районі Челябінської області. За уточненими даними, на борту були 3 людини, всі вони загинули", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вертоліт належав ФСБ.
За даними росЗМІ, борт проводив тренувальний політ. Пілоти відпрацьовували маневр "зліт-посадка".
Крім того, в екстрених службах РФ повідомили, що попередня причина катастрофи - відмова техніки.
Також телеграм-канал SHOT опублікував перші фото з місця падіння Мі-8.