Наслідки атаки РФ на Київщину: Постраждали 3 особи, понад 6 будинків пошкоджено через падіння уламків. ФОТОрепортаж (оновлено)

На Київщині внаслідок падіння уламків ракет, запущених російськими загарбниками, пошкоджено приватні будинки.

Про це заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"В одному із районів області внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки. На щастя, обійшлось без постраждалих. Падіння уламків російської ракети виявили і на території місцевого кладовища, де сталось займання, яке вдалося оперативно загасити працівникам ДСНС", - йдеться в повідомленні.

В іншому населеному пункті через атаку дронів-камікадзе відбулось пошкодження двоповерхової будівлі. Рятувальники нині локалізують пожежу. Завдяки своєчасному переходу сторожа в укриття вдалося уникнути жертв.

Також, за даними Нєбитова, понад 6 приватних будинків пошкоджено внаслідок падіння уламків ракет та шахедів.

"Через займання оселі після потрапляння уламків опіки отримала 69-річна жінка. Незначні порізи також мають 43-річний та 49-річний чоловіки одного із домоволодінь. Руйнувань зазнали і гаражні приміщення. Знищено два авто.



Через атаку агресора пошкоджено приватні садиби і ще в одному із районів Київщини. Понівечено крівлю, вікна. Також сталось займання травʼяного настилу, яке рятувальникам вдалося оперативно локалізувати", - зазначив він.









Дивіться: Внаслідок падіння уламків ракети на Київщині почалася пожежа. ВIДЕО





