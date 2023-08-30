Наслідки обстрілів Донеччини: 1 особа загинула, 8 дістали поранення. ФОТОрепортаж
Про це повідомив у Telegram глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"Напередодні зранку росіяни завдали ракетного удару по Рівному Мирноградської громади — пошкоджено 12 будинків і зруйновано ангар", - йдеться в повідомленні.
На Волноваському напрямку у Багатирі Великоновосілківської громади загинула 1 особа. У Вугледарській громаді пошкоджено 3 будинки у Новоукраїнці, під вогнем Вугледар, Пречистівка і Максимівка.
На Донецькому напрямку у Кураховому поранено 7 людей, пошкоджено 19 будинків.
На Горлівському напрямку пошкоджене офісне приміщення у Полтавці Іллінівської громади. У Торецькій громаді пошкоджено 4 будинки і 2 інфраструктурні об'єкти.
На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено будинок, зафіксовано 58 обстрілів Лиманської громади.
Всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 8.