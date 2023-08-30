Наслідки обстрілів Донеччини: 1 особа загинула, 8 дістали поранення. ФОТОрепортаж

8 осіб дістали поранення внаслідок обстрілів Донеччини російськими загарбниками, ще 1 особа загинула.

Про це повідомив у Telegram глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні зранку росіяни завдали ракетного удару по Рівному Мирноградської громади — пошкоджено 12 будинків і зруйновано ангар", - йдеться в повідомленні.

На Волноваському напрямку у Багатирі Великоновосілківської громади загинула 1 особа. У Вугледарській громаді пошкоджено 3 будинки у Новоукраїнці, під вогнем Вугледар, Пречистівка і Максимівка.



На Донецькому напрямку у Кураховому поранено 7 людей, пошкоджено 19 будинків.



На Горлівському напрямку пошкоджене офісне приміщення у Полтавці Іллінівської громади. У Торецькій громаді пошкоджено 4 будинки і 2 інфраструктурні об'єкти.



На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено будинок, зафіксовано 58 обстрілів Лиманської громади.

Всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 8.

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