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СБУ провела операцію на окупованому Запоріжжі, БПЛА ударив по "виборчій дільниці" зі зрадниками, - джерело. ВIДЕО

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Служба безпеки України здійснила операцію на окупованій частині Запорізької області. БПЛА атакували "виборчу дільницю", де зібралися зрадники.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ.

Так, в окупованій Кам'янці-Дніпровській (Василівський район Запорізької області) українські БПЛА завдали удару по "виборчій дільниці". Там якраз відбувалися збори "голів виборчих комісій" району.

СБУ провела операцію на окупованому Запоріжжі, БПЛА ударив по виборчій дільниці зі зрадниками, - джерело 01

За даними джерел, близько 30 зрадників зібралися на збори, їх охороняли військові РФ, зокрема кадирівці.

Атака БПЛА здійснювалася у декілька хвиль, відомо про багатьох поранених.

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Топ коментарі

  • Павел Орехов c16ceb45
    Просто дрон решил тоже проголосовать.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ті хто зробив свій вибір зрадити Україні мають розуміти що вибору без наслідків не буває...
  • Яр Холодний
    Нормально! Решті "щурів" - наука!
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