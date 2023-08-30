СБУ провела операцію на окупованому Запоріжжі, БПЛА ударив по "виборчій дільниці" зі зрадниками, - джерело. ВIДЕО
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Служба безпеки України здійснила операцію на окупованій частині Запорізької області. БПЛА атакували "виборчу дільницю", де зібралися зрадники.
Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ.
Так, в окупованій Кам'янці-Дніпровській (Василівський район Запорізької області) українські БПЛА завдали удару по "виборчій дільниці". Там якраз відбувалися збори "голів виборчих комісій" району.
За даними джерел, близько 30 зрадників зібралися на збори, їх охороняли військові РФ, зокрема кадирівці.
Атака БПЛА здійснювалася у декілька хвиль, відомо про багатьох поранених.