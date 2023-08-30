В Одесі затримали чоловіка, який обіцяв за $20 тис. "відмазати" від мобілізації. ФОТО

Поліцейські викрили в Одесі схему ухилення від призову. Довідки про непридатність до служби від медиків та ТЦК чоловік обіцяв організувати за $20 тис.

Про це повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"... викрили ще одну "схему" ухилення від призову. За певну винагороду одесит гарантував позитивно вирішити дане питання з представниками медичного центру та ТЦК. Вартість двох тимчасових посвідчень військовозобов’язаних про непридатність до військової служби за станом здоров’я становила 20 000 доларів США", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали під час отримання хабара. Йому повідомили про підозру у зловживанні впливом. Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

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"Після проведення усіх процесуальних дій пройматиметься рішення про повідомлення підозри службовим особам з числа працівників районного ТЦК та військово-медичного клінічного центру, причетних до корупційної схеми", - додали в поліції.







