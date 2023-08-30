Військовий моряк Роман Борщ помер у лікарні від поранень, зазнаних під час ворожої атаки на Одещину. ФОТО

Головний корабельний старшина ВМС України Роман Борщ, який зазнав поранень унаслідок ворожого обстрілу Одеської області, помер у лікарні.

Про це у фейсбуці повідомив міський голова Кілії В’ячеслав Чернявський, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки російських агресорів на південь Одещини 29 серпня у лікарні від отриманих поранень помер головний корабельний старшина Борщ Роман Анатолійович, 26.06.1992 р.н., мешканець міста Кілія", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з похованням воїна 31 серпня на території Кілійської громади оголошено день жалоби.

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