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У Нижньому Новгороді першокласникам до 1 вересня видали військову форму. ФОТО

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У російському Нижньому Новгороді першокласникам видали військову форму для участі у заходах 1 вересня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

У Нижньому Новгороді першокласникам до 1 вересня видали військову форму 01

У школі №172 Нижнього Новгорода майбутнім першокласникам видали військову форму для лінійки 1 вересня.

"Видали військову форму (для всіх, навіть дівчаткам), яка на сто розмірів більша, і змушують так іти на лінійку 1 вересня. Замість бантів та святкової шкільної форми…" – розповів один із батьків місцевому виданню.

У Нижньому Новгороді першокласникам до 1 вересня видали військову форму 02

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Пізніше батькам вдалося відмовитись від проведення лінійки у такому форматі.

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Топ коментарі

  • Евгений Magirus
    Лучше сразу чёрные пакеты с логотипом "Полімер"
  • Саша Пончик
    Північна Корея відпочиває. Корейський хряк в акує.
  • Старый зольдат
    Юнный российский дурак, помни - ты рожден твоей мамкой-дурой и папкой-дебилом, что бы стать падалью.
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