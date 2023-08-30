У Нижньому Новгороді першокласникам до 1 вересня видали військову форму. ФОТО
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У російському Нижньому Новгороді першокласникам видали військову форму для участі у заходах 1 вересня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
У школі №172 Нижнього Новгорода майбутнім першокласникам видали військову форму для лінійки 1 вересня.
"Видали військову форму (для всіх, навіть дівчаткам), яка на сто розмірів більша, і змушують так іти на лінійку 1 вересня. Замість бантів та святкової шкільної форми…" – розповів один із батьків місцевому виданню.
Пізніше батькам вдалося відмовитись від проведення лінійки у такому форматі.