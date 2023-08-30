До суду скеровано справу щодо російського командира, причетного до розстрілу цивільних на Київщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо командира 3-ї роти 106 парашутно-десантної дивізії агресорів, який порушив закони та звичаї війни, що передбачені міжнародними договорами. Для "розваги" він обстріляв на Київщині приватні авто з пасажирами у березні 2022 року. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

"Підрозділ окупанта - капітана Павла Бабаліча зайняв ділянку автодороги міжнародного значення Київ-Варшава, зокрема населені пункти Немішаєве та Микуличі, а також поблизу Гостомеля, Блиставиці та Мироцького Бучанського району Київщини. Загарбники облаштувавши там бойові позиції для подальшого наступу на столицю України.

2 березня 2022 року, перебуваючи на облаштованих позиціях у селі Микуличі, російський командир віддав підлеглим наказ розстрілювати цивільні автомобілі. Вогонь відкривався по всіх транспортних засобах, які рухалися трасою вздовж тимчасових позицій окупантів", - йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці задокументували розстріл двох цивільних машин. Працівники ДБР вилучили докази злочинів на флешці, яку залишили окупанти та опитали потерпілих, які дивом залишися живими.

Російський військовий обвинувачується за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 КК України, тобто у порушенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, поєднане із закінченим замахом на умисне вбивство цивільних осіб, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також у віданні наказу про вчинення таких дій.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до довічного позбавлення волі.

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