Окупанти випустили 10 снарядів по Нікополю, пошкоджено п’ятиповерхівку, 7 авто та ЛЕП. ФОТОрепортаж
1 1070
Сьогодні, 30 серпня, окупанти випустили по Нікополю десять снарядів.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Дмитро Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Десять снарядів сьогодні поцілили по Нікополю. Ворог вдарив з важкої артилерії. Пошкоджені приміщення двох приватних підприємств. А ще – п’ятиповерхівка, 7 авто і лінія електропередач. Головне, минулося без загиблих та поранених", - написав він.
Як зазначається, в інших громадах Дніпропетровщини день минув без обстрілів.