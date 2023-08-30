Новини Фото • Агресія Росії проти України

Окупанти випустили 10 снарядів по Нікополю, пошкоджено п’ятиповерхівку, 7 авто та ЛЕП. ФОТОрепортаж

1 1070
Сьогодні, 30 серпня, окупанти випустили по Нікополю десять снарядів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Дмитро Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Десять снарядів сьогодні поцілили по Нікополю. Ворог вдарив з важкої артилерії. Пошкоджені приміщення двох приватних підприємств. А ще – п’ятиповерхівка, 7 авто і лінія електропередач. Головне, минулося без загиблих та поранених", - написав він.

Як зазначається, в інших громадах Дніпропетровщини день минув без обстрілів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти ввечері та вранці обстріляли Нікополь з важкої артилерії

Окупанти випустили 10 снарядів по Нікополю, пошкоджено п’ятиповерхівку, 7 авто та ЛЕП 01
Окупанти випустили 10 снарядів по Нікополю, пошкоджено п’ятиповерхівку, 7 авто та ЛЕП 02
Окупанти випустили 10 снарядів по Нікополю, пошкоджено п’ятиповерхівку, 7 авто та ЛЕП 03

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини