Окупанти випустили 10 снарядів по Нікополю, пошкоджено п’ятиповерхівку, 7 авто та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 серпня, окупанти випустили по Нікополю десять снарядів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Дмитро Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Десять снарядів сьогодні поцілили по Нікополю. Ворог вдарив з важкої артилерії. Пошкоджені приміщення двох приватних підприємств. А ще – п’ятиповерхівка, 7 авто і лінія електропередач. Головне, минулося без загиблих та поранених", - написав він.



Як зазначається, в інших громадах Дніпропетровщини день минув без обстрілів.

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