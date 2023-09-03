Новини Фото • Агресія Росії проти України, Війна

Окупанти обстріляли Покровську громаду на Дніпропетровщині, пошкоджені багатоповерхівки, без постраждалих. ФОТОрепортаж

1 5890
Під ранок окупанти з важкої артилерії та "Градів" обстріляли Покровську сільську громаду Нікопольщини. Загалом випустили понад 30 снарядів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Пошкодили 5 багатоповерхових будинків і об'єкт цивільної інфраструктури. Понівечили чотири автівки, одну – знищили.

На щастя, людей не зачепило", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни за добу обстріляли 3 громади Дніпропетровщини з важкої артилерії, є поранені. ФОТО

Окупанти обстріляли Покровську громаду на Дніпропетровщині, пошкоджені багатоповерхівки, без постраждалих 01
Окупанти обстріляли Покровську громаду на Дніпропетровщині, пошкоджені багатоповерхівки, без постраждалих 02
Окупанти обстріляли Покровську громаду на Дніпропетровщині, пошкоджені багатоповерхівки, без постраждалих 03
Окупанти обстріляли Покровську громаду на Дніпропетровщині, пошкоджені багатоповерхівки, без постраждалих 04
Окупанти обстріляли Покровську громаду на Дніпропетровщині, пошкоджені багатоповерхівки, без постраждалих 05
Окупанти обстріляли Покровську громаду на Дніпропетровщині, пошкоджені багатоповерхівки, без постраждалих 06
Окупанти обстріляли Покровську громаду на Дніпропетровщині, пошкоджені багатоповерхівки, без постраждалих 07
Окупанти обстріляли Покровську громаду на Дніпропетровщині, пошкоджені багатоповерхівки, без постраждалих 08
Окупанти обстріляли Покровську громаду на Дніпропетровщині, пошкоджені багатоповерхівки, без постраждалих 09
Окупанти обстріляли Покровську громаду на Дніпропетровщині, пошкоджені багатоповерхівки, без постраждалих 10

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини