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Окупанти з артилерії, мінометів та авіації обстріляли Козачу Лопань, завдали ударів керованими авіабомбами по селах Харківщини. ФОТО

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Минулої доби під вогнем російських окупантів перебували населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

▪️Зокрема, ворог з артилерії, мінометів та використовуючи авіацію обстрілював Козачу Лопань, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Варварівку, Кам'янку та інші населені пункти.

По селах Чернещина та Шийківка Ізюмського району росіяни завдали ударів керованими авіабомбами. У Чернещині бомба влучила неподалік місцевої школи. У Шийківці пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. На щастя, без постраждалих.

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Окупанти з артилерії, мінометів та авіації обстріляли Козачу Лопань, завдали ударів керованими авіабомбами по селах Харківщини 01
Окупанти з артилерії, мінометів та авіації обстріляли Козачу Лопань, завдали ударів керованими авіабомбами по селах Харківщини 02
Окупанти з артилерії, мінометів та авіації обстріляли Козачу Лопань, завдали ударів керованими авіабомбами по селах Харківщини 03

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