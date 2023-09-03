Наслідки масованого обстрілу Оріхова Запорізької області. ФОТОрепортаж

2 вересня російські загарбники завдали масованого обстрілу прифронтового Оріхова Запорізької області. Рятувальники ліквідували 6 пожеж.

Про це повідомили у ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ліквідовано загоряння на територіях приватних домоволодінь, в п’яти житлових будинках та надвірній господарчій споруді на загальній площі 247 кв.м. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що ліквідація пожеж супроводжувалася постійною загрозою повторних ворожих обстрілів.

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