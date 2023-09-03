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Наслідки масованого обстрілу Оріхова Запорізької області. ФОТОрепортаж

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2 вересня російські загарбники завдали масованого обстрілу прифронтового Оріхова Запорізької області. Рятувальники ліквідували 6 пожеж.

Про це повідомили у ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ліквідовано загоряння на територіях приватних домоволодінь, в п’яти житлових будинках та надвірній господарчій споруді на загальній площі 247 кв.м. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що ліквідація пожеж супроводжувалася постійною загрозою повторних ворожих обстрілів.

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Наслідки масованого обстрілу Оріхова Запорізької області 01
Наслідки масованого обстрілу Оріхова Запорізької області 02
Наслідки масованого обстрілу Оріхова Запорізької області 03
Наслідки масованого обстрілу Оріхова Запорізької області 04
Наслідки масованого обстрілу Оріхова Запорізької області 05

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