Доба на Донеччині: окупанти обстріляли Краматорськ зі "Смерчів", у Вугледарі 2 людини загинули і 2 поранені. ФОТОрепортаж
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Напередодні ввечері росіяни обстріляли Краматорськ зі Смерчів - пошкоджено 4 будинки і понад 20 могил на місцевому цвинтарі.
На Волноваському напрямку у Вугледарі 2 людини загинули і 2 поранені, частково зруйновано будинок. У Новоукраїнці пошкоджено заклад культури.
На Донецькому напрямку зранку росіяни обстріляли околиці Курахового. Поодинокі обстріли зафіксовано в Авдіївці.
На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено житловий будинок, крамницю лінії електропередач. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка і Васюківка.
На Лисичанському напрямку зруйновано 1 будинок у Званівці і 1 будинок у Васюківці. Зафіксовано 20 обстрілів Лиманської громади.
Всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 2", - йдеться в повідомленні.