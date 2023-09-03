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Для військовослужбовців окремих родів військ затверджено нові зразки беретних знаків, - Міноборони. ФОТОрепортаж

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Міністерство оборони затвердило нові зразки беретних знаків для військовослужбовців окремих родів військ, зокрема для воїнів Медичних сил, Сил підтримки ЗСУ і Сил логістики. Зазначені зміни затверджено Наказом Міноборони №344.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони.

Відтепер оновлений беретний знак для воїнів Медичних сил має вигляд круглого лаврового вінка, у центрі якого вертикально розташований меч, обвитий змією.

Для військовослужбовців окремих родів військ затверджено нові зразки беретних знаків, - Міноборони 01

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Для Сил підтримки ЗСУ беретний знак змодельовано у вигляді прорізного ромба із зубчатими краями, на який накладено схрещені мечі вістрями догори та чотири руки у латних рукавицях, з'єднані між собою у замок.

Для військовослужбовців окремих родів військ затверджено нові зразки беретних знаків, - Міноборони 02

Оновлений беретний знак "Сили логістики" має вигляд стилізованого контуру фортеці з чотирма бастіонами. На нього накладено схрещені мечі руків'ями донизу з лезами, що переходять у пшеничні колоси, та жезл Меркурія, розташований по вертикалі.

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Для військовослужбовців окремих родів військ затверджено нові зразки беретних знаків, - Міноборони 03

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Топ коментарі

  • Hrysha Hlyba
    соромлюся запитати: скільки млн грн це коштувало?
  • Алекс Скела
    - Ще було б добре отако фіолетову лінію *********.
    - Нащо???
    - Ну... Не подобається фіолетова - ******** синю!
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Їм би замість змій ковбасу на мечах накрутили.Такскать, ближче до істини.
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